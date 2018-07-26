Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026357 -3,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157792 -2,52 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037180 -2,50 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,374596 -2,40 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013485 -1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,381257 -0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,406532 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053676 -0,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,009696 -0,31 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,907883 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,026407 -1,32 Finans Portföy Altın BYF 17,338005 -0,99 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,295849 -0,86(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?
Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum