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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048203 -0,64 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,895288 -0,45 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,701354 -0,44 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040169 -0,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020563 -0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020981 -1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046107 -1,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019661 -1,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020504 -0,80 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014711 -0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,424838 -2,83 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024008 -1,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031721 -1,59 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,196333 -1,43 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,131401 -1,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,402452 -0,91 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,619989 -0,72 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013306 -0,59 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015905 -0,53 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,095793 -0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026671 -0,79 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028677 -0,78 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,244341 -0,78 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013886 -0,76 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045416 -0,72 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,024623 -0,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027898 -0,77 TEB Portföy Altın Fonu 0,047687 -0,77 HSBC Portföy Altın Fonu 1,723609 -0,77 İş Portföy Altın Fonu 0,021833 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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