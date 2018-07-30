Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,026289-0,99Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,157451-0,96HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,373830-0,75TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,171247-0,67İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,037206-0,65Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,031429-0,92Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu60,019412-0,67Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,055330-0,41İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,029768-0,37İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,043185-0,21Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,023076-0,21Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,053724-0,20Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon0,942110-0,13Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,018512-0,11Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon0,013304-0,02Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,039070-0,16Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF17,300187-0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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