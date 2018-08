Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025964 -0,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,155656 -0,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,370165 -0,68 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 235,743407 -0,63 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036928 -0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,723685 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053566 -0,18 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,028291 -0,17 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,940828 -0,16 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018509 -0,12 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330028 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032209 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013275 -0,11 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254591 -0,05 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,326617 -0,04 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014984 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)