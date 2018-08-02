Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 224,302523 -3,17 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,021449 -0,88 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018073 -0,72 Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 195,155159 -0,45 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029783 -0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020721 -1,07 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014803 -0,94 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021414 -0,16 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,204181 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,201759 -2,51 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,391287 -0,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084615 -0,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042414 -0,70 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029969 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,364434 -4,63 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328090 -0,59 İş Portföy İki. Değ. Fon 6,560930 -0,43 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,770347 -0,28 Gedik Portföy Karma Fon 0,696529 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039166 -0,94 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926371 -0,64 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031345 -0,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,645484 -0,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029142 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,196304 -0,27 Finans Portföy Altın BYF 17,477929 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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