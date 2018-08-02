FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 224,302523 -3,17 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,021449 -0,88 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018073 -0,72 Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 195,155159 -0,45 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029783 -0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020721 -1,07 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014803 -0,94 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021414 -0,16 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,204181 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,201759 -2,51 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,391287 -0,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084615 -0,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042414 -0,70 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029969 -0,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,364434 -4,63 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328090 -0,59 İş Portföy İki. Değ. Fon 6,560930 -0,43 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,770347 -0,28 Gedik Portföy Karma Fon 0,696529 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039166 -0,94 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926371 -0,64 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031345 -0,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,645484 -0,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029142 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,196304 -0,27 Finans Portföy Altın BYF 17,477929 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışıÇiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.