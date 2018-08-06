Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027612 -0,08 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014361 -0,05 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046892 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,022585 -0,05 Ak Portföy Altın Fonu 0,047053 -0,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028919 -0,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,049320 -0,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,783277 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

