Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020781 -0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,031531 -0,74 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,914863 -0,60 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,951913 -0,59 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,123044 -0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015857 -0,42 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021206 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,002780 -0,67 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,819635 -0,19 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037126 -0,19 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061290 -0,14 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,537038 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013400 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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