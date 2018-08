Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036076 -0,76 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057036 -0,51 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362789 -0,34 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 86,219253 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152041 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042004 -1,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083527 -0,86 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029524 -0,55 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389275 -0,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798338 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052225 -1,56 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,399862 -0,69 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222482 -0,56 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,907573 -0,31 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,814343 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)