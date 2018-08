Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,147506 -2,98 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035036 -2,88 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024573 -2,85 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 223,338368 -2,73 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,355045 -2,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,469100 -6,42 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039409 -6,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078395 -6,14 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,286151 -5,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017813 -4,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,048125 -7,85 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,939422 -4,93 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,876293 -3,45 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030738 -3,25 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,528002 -2,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030825 -3,22 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028104 -2,80 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,212818 -2,78 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918655 -2,50 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,508538 -1,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)