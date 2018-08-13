FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,147506 -2,98 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035036 -2,88 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024573 -2,85 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 223,338368 -2,73 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,355045 -2,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,469100 -6,42 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039409 -6,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078395 -6,14 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,286151 -5,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017813 -4,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,048125 -7,85 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,939422 -4,93 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,876293 -3,45 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030738 -3,25 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,528002 -2,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030825 -3,22 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028104 -2,80 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,212818 -2,78 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918655 -2,50 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,508538 -1,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırımDicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım
Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırımGürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.