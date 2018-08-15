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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,046822-6,44Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF627,157310-6,11Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,040211-5,95İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,402388-5,57Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025591-5,48İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027684-5,23Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,063230-5,04TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,671341-4,93Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019312-4,56Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,049465-4,94Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,042165-4,86İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,088790-4,85Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,031254-4,74Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040512-4,73Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,275473-4,10Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,027372-3,46İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,068435-2,94Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,643664-2,06TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon3,855236-1,99Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,018254-5,48Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,059075-5,30Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,035125-5,28Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023326-4,75TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,135695-4,71Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF20,806266-6,63Finans Portföy Altın BYF22,534486-6,19TEB Portföy Altın Fonu0,062595-5,69Deniz Port. Altın Fonu0,032339-5,60Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037073-5,53Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,393140-0,06İş Portföy Para Piyasası Fonu205,363425-0,03HSBC Portföy Para Piyasası Fonu53,110742-0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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