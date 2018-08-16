Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034447 -6,62 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 585,962226 -6,57 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,341242 -6,11 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044041 -5,94 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032381 -5,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024839 -8,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025320 -8,54 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017670 -8,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023544 -8,00 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,460767 -7,88 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028606 -8,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045474 -8,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038872 -7,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037401 -7,68 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082243 -7,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,195917 -6,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064581 -5,63 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,927824 -4,91 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036360 -4,27 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,579004 -3,93 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017001 -6,86 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055321 -6,35 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021848 -6,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,005675 -6,09 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,031964 -5,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,563353 -10,78 Finans Portföy Altın BYF 20,777408 -7,80 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,358014 -7,79 TEB Portföy Altın Fonu 0,058054 -7,25 İş Portföy Altın Fonu 0,026749 -7,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 15,686192 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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