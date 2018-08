Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,212934 -5,48 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036256 -5,04 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,540117 -5,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056497 -4,96 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,037780 -4,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023763 -6,15 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022137 -5,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,322655 -5,61 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023520 -5,31 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055794 -5,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035310 -5,59 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036805 -5,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077917 -5,26 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,279345 -5,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064540 -5,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061612 -4,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,143966 -4,34 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,853779 -3,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,523402 -3,52 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035173 -3,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030953 -6,65 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015937 -6,26 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051925 -6,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,889488 -5,79 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020639 -5,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022551 -6,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,028128 -6,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,054324 -6,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,052164 -6,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032343 -6,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)