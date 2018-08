Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022683 -2,77 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,332990 -1,98 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052893 -1,88 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,032942 -1,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,138161 -1,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,427850 -0,84 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,450956 -0,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037691 -1,96 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027635 -1,05 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106701 -0,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016846 -0,72 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160136 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031446 -1,37 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012911 -0,94 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023181 -0,80 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015457 -0,76 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,694736 -0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026386 -0,59 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866565 -0,46 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028892 -0,32 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,143911 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)