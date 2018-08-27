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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,017716-2,87Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,017956-1,44Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,039327-0,31Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,694298-0,31Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon4,965429-0,31Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022709-0,05İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024652-0,05Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080871-0,08Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,163444-0,25Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon0,012884-0,21Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,023153-0,12Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,047154-0,11Fokus Portföy Bir. Değ. Fon5,689535-0,09Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,021348-0,09Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,031880-0,05TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,959340-0,04Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,053537-0,04Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,016438-0,02Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu2,047186-0,10Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,033373-0,04Ak Portföy Altın Fonu0,053807-0,04TEB Portföy Altın Fonu0,056055-0,04Deniz Port. Altın Fonu0,029005-0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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