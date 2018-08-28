Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Şeker Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015910 -0,14 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,020120 -0,07 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018004 -0,07 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,052168 -0,02 Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,012732 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,678148 -0,22 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,422587 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011504 -0,96 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013331 -0,93 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014863 -0,28 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,346882 -0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015007 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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