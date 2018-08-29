Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,017855-0,33Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,012713-0,15Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,018435-0,12Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu225,208435-0,10Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu0,013393-0,10Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon5,654169-0,42Kare Portföy Bir. Değ. Fon0,969828-0,38Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,084026-0,31Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,015480-0,13TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,032223-0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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