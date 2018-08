Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031502 -0,10 Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019833 -0,08 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,016712 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,053666 -1,49 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,177413 -1,26 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 49,037045 -1,25 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,047377 -1,20 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050127 -1,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023320 -0,92 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,212746 -0,68 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,422202 -0,55 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083633 -0,47 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,651031 -0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030072 -0,74 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,243063 -0,34 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,860291 -0,31 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027717 -0,21 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,206279 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)