Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029998 -4,77 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,399609 -2,79 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,033841 -2,50 TEB Portföy İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,346395 -2,22 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 124,632328 -1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,047128 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,252116 -2,74 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069939 -2,69 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035544 -2,60 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,369748 -1,88 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,102183 -1,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070109 -2,62 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,039241 -2,40 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,859981 -2,09 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,955967 -1,53 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,051528 -1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027630 -0,31 Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,243021 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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