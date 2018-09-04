Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,040455-1,63Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,375517-0,72Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,018479-0,11TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu124,573416-0,05Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,018242-0,02Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)63,293396-0,49Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon0,856023-0,46TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,039123-0,30Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,083991-0,29Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon1,275902-0,14Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,023485-0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

