Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022424 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042064 -0,17 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059530 -0,16 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,134501 -0,09 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017888 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027400 -0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025253 -0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,392408 -0,06 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019710 -0,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,193452 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049913 -1,19 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222946 -0,97 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018449 -0,93 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,086925 -0,92 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 47,297183 -0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,082058 -0,65 Halk Portföy Karma Fon 56,188862 -0,49 Gedik Portföy Karma Fon 0,684760 -0,35 HSBC Portföy Değ. Fon 70,768487 -0,34 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,318847 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030475 -0,60 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 -0,44 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,486570 -0,33 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,942599 -0,29 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032103 -0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 20,192800 -1,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)