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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 639,248139 -1,51 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,642389 -0,33 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048747 -0,25 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033814 -0,23 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,516212 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027107 -1,07 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,724108 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063572 -0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027805 -0,34 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,189915 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,644128 -2,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042755 -1,94 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,162206 -1,60 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035324 -1,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031219 -1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,272730 -0,68 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,639086 -0,59 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317253 -0,50 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393696 -0,28 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,629379 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,362833 -0,67 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040651 -0,39 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,230827 -0,33 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018601 -0,32 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,060271 -0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 22,963700 -1,19 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,793496 -1,02 Finans Portföy Gümüş BYF 19,991341 -1,00 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037728 -0,36 TEB Portföy Altın Fonu 0,063216 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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