Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064274 -1,22 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048276 -0,97 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,492481 -0,94 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017826 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036769 -0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019313 -1,83 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,680356 -1,61 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062674 -1,41 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026736 -1,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027447 -1,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088076 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,757797 -2,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073028 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041848 -2,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048604 -1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,254449 -1,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,965674 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,055895 -0,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,626040 -0,80 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316035 -0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023179 -1,56 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,162290 -1,24 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,188723 -1,04 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018432 -0,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035570 -0,87 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,285622 -0,93 Ak Portföy Altın Fonu 0,060139 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,062637 -0,92 İş Portföy Altın Fonu 0,028946 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037387 -0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)