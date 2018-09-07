Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064274 -1,22 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048276 -0,97 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,492481 -0,94 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017826 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036769 -0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019313 -1,83 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,680356 -1,61 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062674 -1,41 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026736 -1,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027447 -1,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088076 -2,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,757797 -2,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073028 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041848 -2,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048604 -1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,254449 -1,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,965674 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,055895 -0,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,626040 -0,80 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316035 -0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023179 -1,56 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,162290 -1,24 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,188723 -1,04 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018432 -0,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035570 -0,87 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,285622 -0,93 Ak Portföy Altın Fonu 0,060139 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,062637 -0,92 İş Portföy Altın Fonu 0,028946 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037387 -0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan otopark kararı
Dolar ne kadar? 7 Eylül dolar yorumları
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
Borsa güne yükselişle başladı
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum