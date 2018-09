Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 622,740544 -2,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063218 -1,64 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,454032 -1,54 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047748 -1,09 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036401 -1,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026673 -2,82 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061047 -2,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024338 -2,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026232 -1,89 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018991 -1,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,087004 -3,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,007555 -2,22 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039468 -2,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047606 -2,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041001 -2,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,221933 -2,59 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,027536 -1,38 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069512 -1,10 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,616078 -0,61 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,043419 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,123173 -1,81 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034952 -1,74 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018133 -1,62 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,058804 -1,58 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022816 -1,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 22,381450 -3,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 223,255726 -2,89 Finans Portföy Gümüş BYF 19,496071 -2,44 Şeker Port. Altın Fonu 0,035753 -1,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036748 -1,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)