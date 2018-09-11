Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042133 -0,79 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,811421 -0,73 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059402 -0,71 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036179 -0,61 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,334746 -0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025896 -1,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,625163 -0,57 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,279505 -0,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024234 -0,43 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032207 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,940172 -3,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068212 -3,02 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034687 -2,93 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059157 -2,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,917790 -2,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,819587 -2,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,214054 -1,40 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,312649 -1,25 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,422968 -1,13 Halk Portföy Karma Fon 55,769471 -1,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027388 -2,09 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,952901 -2,05 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039437 -1,79 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030191 -1,67 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,214949 -1,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,028206 -0,94 Ak Portföy Altın Fonu 0,058591 -0,94 HSBC Portföy Altın Fonu 2,226802 -0,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,061033 -0,93 Deniz Port. Altın Fonu 0,031564 -0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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