Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,145269 -1,20 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,347995 -1,20 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034208 -0,92 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054966 -0,88 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159851 -0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023938 -1,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026641 -0,50 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,495258 -0,19 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,474090 -0,18 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032150 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038994 -1,13 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086483 -0,76 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029575 -0,58 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028018 -0,57 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,041147 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,215609 -0,78 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,017823 -0,32 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,010417 -0,29 Şeker Port. Değ. Fon 0,026060 -0,28 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015593 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030079 -0,37 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931772 -0,04 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,378284 -0,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034638 -0,01 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,134817 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 19,337117 -1,00 Finans Portföy Altın BYF 22,406107 -0,36 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 223,604399 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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