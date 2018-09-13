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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 613,863731 -1,94 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062400 -1,02 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047531 -0,87 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,517192 -0,82 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,040144 -0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,573594 -2,02 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031937 -0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061034 -0,56 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,174281 -0,28 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,278088 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 9,754106 -1,63 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034106 -1,48 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067231 -1,43 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,776735 -1,31 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039868 -1,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,207352 -0,68 Şeker Port. Değ. Fon 0,025887 -0,66 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068625 -0,59 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,898626 -0,49 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,015851 -0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0,224050 -7,78 Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu 0,043102 -3,37 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017784 -1,04 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,057754 -0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034308 -0,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 22,083051 -1,44 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 220,579283 -1,35 Finans Portföy Gümüş BYF 19,111718 -1,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036042 -1,06 Ak Portföy Altın Fonu 0,057988 -1,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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