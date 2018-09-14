Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF598,745337-2,46İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,062058-0,55Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,047351-0,38TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu14,177335-0,10Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu226,592276-0,10Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018775-1,27Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060518-0,85TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,567500-0,24Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,492532-0,21Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,470868-0,20Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,046846-0,67Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu77,495866-0,14Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,085711-0,10Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon5,688422-0,34Actus Portföy 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon1,282761-0,08Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,092238-0,34Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022446-0,34Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,212984-0,06Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu0,224000-0,02Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF18,715651-2,07Finans Portföy Altın BYF21,628971-2,06Bizim Portföy Altın Katılım BYF216,550565-1,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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