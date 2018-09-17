Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,326037 -4,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059434 -4,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034802 -3,16 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,710859 -2,93 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,058842 -2,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025174 -5,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023000 -5,05 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017854 -4,91 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030555 -4,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024840 -4,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067881 -4,62 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,084120 -4,40 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028380 -4,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039391 -4,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082751 -4,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,953984 -3,23 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068058 -3,06 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,177531 -3,02 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,978454 -1,35 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,063399 -1,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032787 -4,62 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017021 -4,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021471 -4,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,002589 -4,28 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055437 -4,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,026679 -4,61 HSBC Portföy Altın Fonu 2,107252 -4,57 Ak Portföy Altın Fonu 0,055449 -4,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,057802 -4,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,029982 -4,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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