Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164013 -0,33 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056342 -0,27 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,051747 -0,25 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035700 -0,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,360179 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,279693 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,992342 -1,41 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,522911 -0,42 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,851854 -0,22 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018132 -0,09 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,842542 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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