Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,806600 -1,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061749 -0,96 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,420955 -0,79 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036025 -0,75 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,040777 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,602378 -0,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060272 -0,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031875 -0,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024069 -0,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026460 -0,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070526 -0,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047498 -0,42 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086681 -0,32 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086091 -0,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,213782 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,012404 -0,42 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023715 -0,42 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,017447 -0,19 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070361 -0,16 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,011531 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022317 -0,82 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,084122 -0,78 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,129593 -0,52 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034120 -0,41 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017720 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 21,877893 -1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 218,828316 -1,05 Finans Portföy Gümüş BYF 19,018999 -0,97 İş Portföy Altın Fonu 0,027752 -0,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035900 -0,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)