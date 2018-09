Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 228,195801 -0,45 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061493 -0,41 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,417549 -0,14 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 604,961519 -0,14 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018596 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018757 -0,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031786 -0,28 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,596293 -0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060172 -0,17 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,401586 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,546622 -2,86 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072883 -2,57 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 -2,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949766 -1,44 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174715 -1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,445847 -0,99 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,774767 -0,73 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,689398 -0,55 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013160 -0,51 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,401250 -0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027825 -1,08 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248687 -0,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017601 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033891 -0,67 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,057176 -0,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,027558 -0,70 Ak Portföy Altın Fonu 0,057306 -0,70 HSBC Portföy Altın Fonu 2,180152 -0,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035655 -0,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,031045 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)