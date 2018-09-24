Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013724 -0,49 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362101 -0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151551 -0,27 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056695 -0,27 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043175 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023858 -1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026228 -0,96 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060160 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 75,959188 -0,69 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040769 -0,41 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070864 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070521 -0,14 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,031357 -0,07 Atlas Portföy Bir. Değ. Fon 1,329074 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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