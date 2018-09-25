Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 595,612993 -2,06 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048614 -0,56 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061197 -0,49 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,041079 -0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,489960 -0,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,570047 -1,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025721 -1,41 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059774 -0,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031675 -0,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023835 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029341 -1,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085456 -1,48 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047323 -1,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039073 -1,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085746 -1,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,228932 -1,30 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,002250 -0,50 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,206475 -0,25 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,030121 -0,15 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,084485 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017429 -1,49 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033546 -1,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,056661 -1,38 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041483 -0,60 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022106 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,802666 -2,02 Finans Portföy Altın BYF 21,526008 -1,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 215,431085 -1,62 HSBC Portföy Altın Fonu 2,158198 -1,53 İş Portföy Altın Fonu 0,027279 -1,52(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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