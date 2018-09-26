Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376705 -1,88 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035606 -1,82 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060214 -1,61 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,040464 -1,50 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,059924 -1,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031117 -1,76 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023419 -1,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026479 -1,62 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058902 -1,46 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018644 -1,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068827 -1,87 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077619 -1,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038385 -1,76 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083956 -1,76 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,315964 -1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204491 -1,99 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069571 -1,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,977245 -1,25 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033035 -0,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040399 -0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021760 -1,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,036862 -1,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,097322 -1,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033136 -1,22 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017238 -1,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,056035 -1,19 İş Portföy Altın Fonu 0,026967 -1,14 HSBC Portföy Altın Fonu 2,133808 -1,13 TEB Portföy Altın Fonu 0,058616 -1,11 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024176 -1,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 285,869419 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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