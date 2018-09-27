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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,539631 -1,37 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,382371 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048627 -0,13 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013966 -0,04 Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033116 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023285 -0,57 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018552 -0,49 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,502776 -0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,476856 -0,20 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298693 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041433 -0,80 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227320 -0,79 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018517 -0,71 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,815226 -0,58 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,430317 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,855272 -0,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,194118 -0,86 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,479974 -0,40 Gedik Portföy Karma Fon 0,705940 -0,29 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,067471 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041115 -0,77 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,470299 -0,65 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017133 -0,61 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055773 -0,52 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032970 -0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,697350 -2,21 Finans Portföy Altın BYF 21,180791 -2,08 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,239841 -1,87 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034678 -0,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,058254 -0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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