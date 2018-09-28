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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,627236 -1,85 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048227 -0,82 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059737 -0,81 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,412520 -0,70 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037450 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022854 -1,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026096 -1,41 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,519628 -0,91 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018404 -0,80 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058576 -0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082598 -1,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046190 -1,07 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083832 -0,82 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038200 -0,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068493 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,182445 -0,98 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,964198 -0,59 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069473 -0,46 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,809619 -0,37 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,011536 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032674 -0,90 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016985 -0,86 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055326 -0,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,023920 -0,73 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,087404 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,132283 -3,02 Finans Portföy Altın BYF 20,601339 -2,74 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,822818 -2,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034368 -0,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,057737 -0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,046212 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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