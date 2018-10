Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,081743 -21,75 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173554 -2,42 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,016581 -1,57 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035283 -1,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,346063 -1,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057158 -2,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,474189 -1,80 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024940 -1,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030557 -1,55 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022566 -1,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044712 -3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,432153 -2,67 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039167 -2,33 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080860 -2,10 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082098 -2,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,157965 -2,07 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,033818 -1,08 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,019662 -1,02 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,017353 -1,01 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,945819 -0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031879 -2,43 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016575 -2,41 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054121 -2,18 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,061190 -1,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,998879 -1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,025918 -2,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,053863 -2,44 TEB Portföy Altın Fonu 0,056331 -2,44 HSBC Portföy Altın Fonu 2,051330 -2,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033537 -2,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)