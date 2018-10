Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034807 -1,35 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 575,564940 -0,97 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018195 -0,93 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,058731 -0,65 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,331108 -0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030430 -0,42 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024848 -0,37 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,288904 -0,28 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,409721 -0,22 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022526 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,592086 -3,52 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040287 -3,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079526 -3,29 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991769 -2,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,919326 -1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009988 -13,02 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,465171 -1,19 Halk Portföy Karma Fon 59,245997 -0,94 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328449 -0,83 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,755523 -0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028267 -0,92 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011610 -0,83 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013449 -0,81 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021328 -0,50 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,052057 -0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,253058 -2,53 Finans Portföy Altın BYF 20,526937 -1,19 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,322483 -1,03 ING Portföy Altın Fonu 0,025640 -0,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033428 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)