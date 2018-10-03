FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,133243 -0,65 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,375600 -0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555401 -0,42 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036941 -0,38 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014210 -0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024770 -0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,366228 -0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,498626 -0,02 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,129714 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,384360 -1,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078201 -1,67 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039630 -1,63 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017680 -1,14 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,392583 -1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,558365 -1,09 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,225512 -0,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039729 -0,60 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,741379 -0,51 Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,016528 -0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,954585 -0,69 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011531 -0,68 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013367 -0,61 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031592 -0,50 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031813 -0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalya Mobilya Fuarı açıldıAntalya Mobilya Fuarı açıldı
Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son bulduBeylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.