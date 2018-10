Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,133243 -0,65 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,375600 -0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555401 -0,42 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036941 -0,38 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014210 -0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024770 -0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,366228 -0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,498626 -0,02 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,129714 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,384360 -1,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078201 -1,67 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039630 -1,63 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017680 -1,14 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,392583 -1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,558365 -1,09 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,225512 -0,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039729 -0,60 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,741379 -0,51 Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,016528 -0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,954585 -0,69 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011531 -0,68 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013367 -0,61 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031592 -0,50 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031813 -0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)