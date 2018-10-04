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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,368148 -1,98 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,153486 -1,82 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 231,860019 -1,81 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545747 -1,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036362 -1,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024689 -0,33 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,364222 -0,15 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,128129 -0,14 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,394880 -0,13 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,409095 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,094974 -2,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076314 -2,41 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038726 -2,28 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,975273 -1,96 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019666 -1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,248703 -4,99 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,417531 -0,97 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039392 -0,85 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324369 -0,82 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406684 -0,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031448 -1,15 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,621749 -0,92 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027926 -0,83 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,273233 -0,64 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040532 -0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,862105 -0,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,611230 -0,11 Finans Portföy Altın BYF 21,006336 -0,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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