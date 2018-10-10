Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,039685 -0,97 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037065 -0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,746687 -0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360772 -0,86 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023486 -0,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024275 -1,01 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030771 -0,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,454957 -0,47 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022712 -0,46 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057305 -0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028110 -1,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066426 -1,05 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080472 -0,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038038 -0,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037540 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,145748 -0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,953637 -0,53 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068149 -0,33 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,011614 -0,33 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,065985 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,083685 -0,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,032760 -0,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021823 -0,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032640 -0,41 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011496 -0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,100266 -0,23 İş Portföy Altın Fonu 0,026542 -0,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,055171 -0,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034346 -0,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023788 -0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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