Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 583,809101 -1,52 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059778 -0,50 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047938 -0,46 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,039541 -0,36 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,353525 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023598 -2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056156 -2,01 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,406949 -1,96 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018646 -1,81 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,340311 -1,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,277354 -4,92 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036170 -4,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063730 -4,06 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039072 -3,22 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027266 -3,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038540 -2,12 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,224557 -1,91 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,436454 -1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,128471 -1,51 Halk Portföy Karma Fon 57,981563 -1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027125 -2,61 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030076 -2,53 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,955842 -2,52 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,237630 -2,39 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,914694 -1,95 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,326479 -2,24 Finans Portföy Altın BYF 20,823103 -1,61 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,899902 -1,48 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034130 -0,63 İş Portföy Altın Fonu 0,026380 -0,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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