Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,307178 -1,97 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058743 -1,73 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034273 -1,71 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,633966 -1,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036350 -1,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321230 -3,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025924 -3,50 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018192 -2,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023043 -2,35 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054886 -2,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -4,27 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036247 -3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -2,99 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -2,92 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -2,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016803 -3,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -2,76 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,981890 -2,25 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,908141 -2,05 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067000 -1,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,985510 -1,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021361 -1,66 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,988293 -1,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,050760 -1,14 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,820460 -0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,054567 -0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,026253 -0,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,077769 -0,48 TEB Portföy Altın Fonu 0,057074 -0,47 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023535 -0,47(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)