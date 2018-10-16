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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 560,596887 -2,43 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056814 -1,61 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,714121 -1,50 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,759150 -1,48 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,134608 -1,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022722 -1,99 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,256849 -1,85 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053480 -1,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029228 -1,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025341 -1,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034531 -3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,944051 -2,59 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075144 -2,13 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060880 -2,11 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026220 -2,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065973 -1,67 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,077514 -1,66 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,868712 -1,23 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009895 -0,51 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064769 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020662 -1,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,932934 -1,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,006419 -1,35 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,969261 -1,09 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016681 -0,86 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,166079 -1,78 Finans Portföy Altın BYF 20,672847 -1,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 207,530136 -1,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,054158 -0,92 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033738 -0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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