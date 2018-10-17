Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040471 -0,86 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,056331 -0,85 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,475233 -0,74 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,746848 -0,70 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,100608 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025070 -1,07 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017744 -0,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022342 -0,31 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,281818 -0,23 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,485176 -0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,398199 -0,64 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040349 -0,53 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024503 -0,40 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,426886 -0,39 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052234 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065376 -0,90 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,869559 -0,62 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,638505 -0,38 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,019106 -0,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,862341 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031860 -0,70 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016573 -0,65 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054188 -0,61 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,957143 -0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,996151 -0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,524721 -0,72 Finans Portföy Gümüş BYF 18,047135 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,056314 -0,65 Ak Portföy Altın Fonu 0,053804 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033518 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev proje için acele kamulaştırma kararı
Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum