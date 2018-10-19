Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032235 -2,53 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,161454 -2,44 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054700 -2,38 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054449 -2,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,649819 -2,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021474 -4,45 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,128850 -4,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023882 -3,56 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016768 -3,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051189 -2,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032918 -5,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,096063 -4,98 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024597 -4,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058457 -4,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070989 -3,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,043075 -2,76 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063060 -2,30 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,609983 -1,94 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,811070 -1,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039946 -1,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030452 -2,61 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015856 -2,51 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,930277 -2,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052014 -2,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,850066 -2,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,051443 -2,54 TEB Portföy Altın Fonu 0,053859 -2,52 İş Portföy Altın Fonu 0,024786 -2,52 HSBC Portföy Altın Fonu 1,961856 -2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032062 -2,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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