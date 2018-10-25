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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,188455 -2,36 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056335 -1,07 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046227 -1,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035480 -0,90 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,213041 -0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021649 -3,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052088 -2,01 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021939 -1,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024476 -1,32 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017037 -1,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032510 -5,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057393 -4,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,979346 -4,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069915 -3,71 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024778 -3,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,011708 -0,92 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,418409 -0,90 Gedik Portföy Karma Fon 0,683278 -0,90 HSBC Portföy Değ. Fon 72,770189 -0,62 Halk Portföy Karma Fon 57,671112 -0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026551 -1,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031543 -1,23 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016422 -1,22 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053742 -1,13 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,949606 -1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 20,257417 -2,40 Finans Portföy Gümüş BYF 17,746438 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,822727 -2,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033204 -1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,055792 -1,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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