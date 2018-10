Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,191454 -0,98 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032834 -0,95 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,055936 -0,71 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,456996 -0,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035295 -0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021649 -3,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021651 -1,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024157 -1,30 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028395 -0,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,153134 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071441 -2,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033997 -2,54 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819408 -1,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,023100 -1,39 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,824720 -1,10 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064539 -0,34 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,554451 -0,27 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009802 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020358 -0,69 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,894973 -0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,968609 -0,50 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031430 -0,36 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,948924 -0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 17,533432 -1,20 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,608351 -0,60 Finans Portföy Altın BYF 20,147419 -0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 -0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,053038 -0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)