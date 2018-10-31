Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 531,251560 -2,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054256 -2,06 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,125356 -1,95 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032001 -1,77 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,661404 -1,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016286 -2,42 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020747 -2,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023206 -2,12 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,071686 -1,84 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027487 -1,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032996 -2,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068273 -2,42 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037558 -1,69 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,261218 -1,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,405464 -1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063026 -1,48 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,792852 -1,16 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,063187 -0,88 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049184 -0,74 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,639097 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030302 -2,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015781 -2,67 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051774 -2,51 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,916557 -2,38 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019797 -1,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,915388 -3,98 Finans Portföy Altın BYF 19,553745 -3,41 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,104771 -3,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031884 -2,74 Ak Portföy Altın Fonu 0,051090 -2,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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