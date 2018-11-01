Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031843 -0,49 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,117099 -0,39 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,018533 -0,35 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 244,948903 -0,31 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036854 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016070 -1,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020552 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022990 -0,93 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027450 -0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,474514 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038429 -1,24 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,002657 -1,22 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,824316 -1,18 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,247963 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074908 -0,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032728 -0,92 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,043876 -0,90 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,536997 -0,75 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,024470 -0,46 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037375 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039036 -1,97 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015660 -0,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030080 -0,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881776 -0,72 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051410 -0,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,050694 -0,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031638 -0,77 TEB Portföy Altın Fonu 0,053197 -0,77 HSBC Portföy Altın Fonu 1,937087 -0,77 İş Portföy Altın Fonu 0,024482 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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